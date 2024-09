Più di tremila persone sono state mobilitate per partecipare alle operazioni di salvataggio tramite elicotteri o imbarcazioni, mentre colpiscono le immagini televisive dei soccorritori della polizia che, con stivali di gomma al ginocchio, usano picconi e pale per rimuovere il fango e recuperare i corpi di 16 passeggeri rimasti intrappolati in due autobus spazzati via da una massiccia frana in un sito lungo la principale via d'accesso a Kathmandu.

"Mai inondazione di questa portata a Kathmandu"

Da venerdì gran parte della zona orientale e centrale del Paese himalayano è stata allagata, così come interi quartieri di Kathmandu. Le inondazioni hanno bloccato il traffico e le normali attività, spingendo anche le autorità del Nepal a chiudere le scuole per tre giorni.

"Abbiamo esortato le autorità competenti a chiudere le scuole nelle aree colpite per tre giorni - ha riferito a Reuters Lakshmi Bhattarai, portavoce del Ministero dell'Istruzione".

Secondo gli esperti, inoltre, in alcune zone della capitale si sono registrati fino a 322,2 mm di pioggia che hanno fatto salire il livello del principale fiume Bagmati di 2,2 m oltre la soglia di pericolo.

"Non ho mai visto inondazioni di questa portata a Kathmandu", ha detto Arun Bhakta Shrestha, funzionario del rischio ambientale presso il Centro Internazionale per lo Sviluppo Integrato della Montagna. Sempre il centro ha esortato il governo e i pianificatori urbani a potenziare "urgentemente" gli investimenti e i piani per le infrastrutture come i sistemi fognari e di raccolta delle acque piovane sotterranee. L'impatto delle piogge, secondo il centro, sarebbe stato "aggravato dalla scarsa capacità di drenaggio dovuta a insediamenti non pianificati e progetti di urbanizzazione, costruzione su pianure alluvionali, mancanza di aree per la ritenzione idrica e occupazione abusiva del fiume Bagmati".