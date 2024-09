Due quadri del pittore olandese sono stati oggetto del lancio di sugo di pomodoro da parte di alcuni ecologisti del movimento Just Stop Oil, come in un blitz di due anni fa per il quale, proprio oggi, due attiviste sono state condannate a due anni e tre mesi di carcere effettivo

Nuovo doppio imbrattamento alla National Gallery di Londra contro due versioni dei celebri 'Girasoli' di Vincent Van Gogh, da parte di giovani attivisti del movimento ecologista radicale Just Stop Oil. Entrambe le opere sono state innaffiate di succo di pomodoro, come in un blitz precedente del 2022 costato oggi stesso una dura condanna a due anni e tre mesi di carcere effettivo in un tribunale londinese alle 22enne Anna Holland e alla 23enne Phoebe Plummer. L'azione odierna è scattata poco dopo la sentenza, e rappresenta una risposta e un gesto di sfida evidenti contro quella che gli attivisti denunciano come "repressione" giudiziaria.