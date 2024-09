Cina, il nuovo sottomarino nucleare affondato a Whuan

La vicenda è emersa grazie alle immagini satellitari, malgrado gli sforzi delle autorità mandarine per insabbiare l'accaduto. L’episodio ha creato potenziali imbarazzi per Pechino, alle prese con gli ambiziosi piani di espansione delle sue capacità militari

Il nuovo sottomarino d'attacco a propulsione nucleare (Classe Zhou, Type 041), fiore all'occhiello della Marina militare della Cina, è affondato in una banchina tra maggio e giugno, creando potenziali imbarazzi per Pechino alle prese con gli ambiziosi piani di espansione delle sue capacità militari. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando funzionari americani secondo cui l'incidente sarebbe avvenuto presso i cantieri navali di Wuchang, vicino a Wuhan, la stessa città in cui si ritiene abbia avuto origine la pandemia di Covid-19.

La Marina cinese

La vicenda è emersa grazie alle immagini satellitari, malgrado gli sforzi delle autorità mandarine per insabbiare l'accaduto. I funzionari Usa non sono certi se il sottomarino contenesse combustibile nucleare al momento dell'affondamento, ma ritengono l'ipotesi altamente probabile. Il sottomarino è stato nel frattempo agganciato da quattro gru galleggianti, ma il Wall Street Journal suggerisce che probabilmente ci vorranno molti mesi prima che possa essere messo in mare, se mai lo sarà. La Cina ha in servizio sei sottomarini con missili balistici a propulsione nucleare, altri sei d'attacco a propulsione nucleare e ulteriori 48 d'attacco a propulsione diesel, secondo le stime del Pentagono. In prospettiva, la forza sottomarina cinese è vista in crescita fino a 65 unità entro il 2025 e a 80 entro il 2035.