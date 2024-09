Cina, scomparso economista cinese: criticò Xi in chat privata

Avrebbe dovuto parlare a una conferenza lo scorso maggio. Ma nessuno lo ha visto. Da più di quattro mesi non si hanno più notizie di Zhu Hengpeng, economista di spicco di uno dei principali think tank della Cina. In base ad una ricostruzione fatta da Wall Street Journal, Zhu è stato arrestato ed è “sparito nel nulla” dopo aver fatto alcune osservazioni critiche sulla gestione economica di Xi Jinping in una conversazione privata sull’app WeChat.

Nessuna notizia

Zhu ha lavorato per la Chinese Academy of Social Sciences (Cass) per più di 20 anni, più di recente come vicedirettore dell'Institute of Economics e direttore del Public Policy Research Center. La sua ultima apparizione in pubblico risale alla fine di aprile quando è intervenuto a un evento organizzato dall'emittente cinese Caixin. In base alla ricostruzione della sua agenda di impegni, l’economista avrebbe dovuto parlare alla conferenza del 25 maggio del Center for Industrial Development and Environmental Governance (Cideg) dell'Università Tsinghua. Ma secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal l’uomo non è risultato né come relatore né come ospite. E il suo nome sarebbe sparito dall'elenco dei partecipanti.

