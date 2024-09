Introduzione

"Siamo pronti a difendere i nostri interessi nell'Artico in termini militari, politici e tecnici", ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Una dichiarazione pubblica che fa riferimento a quanto sta accadendo nella regione polare, cioè una "guerra invisibile" per il controllo di un'area fortemente strategica. Che, secondo gli analisti, potrebbe portare a una guerra vera e propria sullo sfondo delle crescenti tensioni per il conflitto in Ucraina.

I motivi sono molteplici. Anzitutto, l'Artico si trova in una posizione geografica che unisce il Nord Atlantico al Nord Pacifico e, con lo scioglimento dei ghiacci, vede l'apertura di nuove rotte commerciali che fanno gola a diversi Paesi. Non solo: l'area è ricca di petrolio, gas naturali e metalli preziosi: un tesoro sottomarino che i blocchi occidentali e orientali sono pronti a spartirsi.

La Russia ha quindi riaperto le vecchie basi sovietiche e schierato avanzati sistemi di difesa missilistica, incrementando anche i pattugliamenti aerei e marittimi. La Nato non è però rimasta a guardare e, a marzo scorso, ha realizzato un'imponente esercitazione (la "Nordic Response 2024") con 20mila soldati, 110 aerei e 50 unità navali fra incrociatori, fregate, sommergibili e altre imbarcazioni. L'obiettivo? La creazione di una Brigata artica specializzata nei combattimenti a Nord, tra ghiaccio e neve.