Benny e Susanne Anguiano stavano infatti attraversando il parco insieme al gatto, che di nome fa Rayne Beau, quando a un certo punto qualcosa lo ha spaventato ed è corso via tra gli alberi. Vani i tentativi degli Anguiano di ritrovarlo, attirandolo con bocconcini e giocattoli e cercandolo fino a tardi. Poi un dipendente di Yellowstone si è recato al loro campeggio e ha detto loro che un branco di coyote aveva attaccato un cagnolino nella zona e che il gatto sicuramente non sarebbe sopravvissuto alla notte. Nonostante le remore, alla coppia non è restato altro che tornarsene a casa, dando per morto il loro piccolo amico.

Non solo i cani, anche i gatti amano i propri padroni: lo ha dimostrato un felino californiano che per tornare dai suoi ha compiuto una passeggiata di quasi 1500 chilometri. Una distanza che il micio, una zampa dopo l'altra, ha cominciato al parco di Yellowstone, dove una coppia l'aveva perduto.

Il viaggio di Ryane Beau

Nel frattempo Ryane Beau, ancora non è chiaro come abbia fatto, ha intrapreso la sua personalissima Odissea per tornare a casa. Dal Wyoming, dove si trova il parco di Yellowstone, è riuscito a individuare la strada giusta e si è messo in marcia, continuando finché non ha raggiunto la California e, in particolare, un rifugio di Roseville. Qui, i funzionari del posto hanno scansionato il suo chip e informato i proprietari della sua posizione, così i la coppia ha potuto riabbracciarlo. Il viaggio aveva avuto pesanti effetti sul gatto: all'inizio della scarpinata pesava quasi sei chili e mezzo, mentre una volta raggiunto Roseville ne pesava soltanto tre e mezzo ed era stremato.

Ora, però, sta bene, e Susanne Anguiano fa sapere che passa le sue giornate giocando con l'altro gatto di famiglia e mangiando snack.