La principessa è stata vista mentre si recava in chiesa a Balmoral in auto con il marito William. Kate a inizio mese aveva annunciato di aver completato il ciclo di chemioterapia e all'inizio di questa settimana era tornata al lavoro, presiedendo un incontro nell'ambito della sua iniziativa per la prima infanzia

Kate Middleton è ricomparsa in pubblico dopo l’annuncio della fine della chemioterapia. La principessa di Galles a inizio mese aveva annunciato con un video di aver completato il ciclo di cure contro il tumore e da quel momento non era più stata avvistata. La mattina del 22 settembre la futura regina consorte ha partecipato alla funzione domenicale nella chiesa di Crathie Kirk a Balmoral, insieme con il principe William, re Carlo e la regina consorte Camilla. Lo riferisce il Daily Mail.

Il ritorno a lavoro

Kate è stata immortalata in auto accanto al marito William, che era al posto di guida. Non è la prima volta che i due coniugi vengono avvistati mentre si recano alla messa della domenica in Scozia: a fine agosto infatti la principessa si era recata a Crathie Kiek ed era stato il primo ritorno in chiesa dopo l'annuncio della diagnosi di tumore lo scorso marzo. All'inizio della settimana la principessa di Galles era tornata al lavoro, presiedendo un incontro nell'ambito della sua iniziativa per la prima infanzia.