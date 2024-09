Alabama, spari contro la folla: 4 morti e decine di feriti

E' successo ieri sera in una delle aree più frequentate della vita notturna di Birmingham, come riferito dal Dipartimento di Polizia locale. Poco dopo le 23, "diversi aggressori hanno sparato numerosi colpi su un gruppo di persone" nell'area di Five Points South, ha spiegato l'agente di polizia Truman Fitzgerald, citato dalla Cnn

Sparatoria di massa in Alabama, negli Stati Uniti, dove almeno quattro persone sono state uccise e "decine" di altre sono rimaste ferite. E' successo ieri sera in una delle aree più frequentate della vita notturna di Birmingham, come riferito dal Dipartimento di Polizia locale. Poco dopo le 23, "diversi aggressori hanno sparato numerosi colpi su un gruppo di persone" nell'area di Five Points South, ha spiegato l'agente di polizia Truman Fitzgerald, citato dalla Cnn. Gli agenti, arrivati sul luogo della sparatoria, hanno trovato due uomini e una donna senza vita a causa di ferite da arma da fuoco. Una quarta vittima è deceduta successivamente in ospedale.