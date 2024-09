I racconti delle donne

"Mohamed Al Fayed era un mostro, un predatore sessuale senza alcun principio morale" ha dichiarato una delle ex dipendenti, dicendo di essere stata stuprata a Londra quando ancora era una teenager. "Una persona spregevole", lo ha invece definito un'altra, che era stata segretaria di Al Fayed dal 1988 al 1991 e ha riferito di diversi tentativi di stupro subiti.

Le donne coinvolte nella vicenda hanno raccontato di violenze e molestie sistematiche avvenute fra le tante proprietà del miliardario (a partire dagli appartamenti di lusso) e gli ambienti vip da lui frequentati nella capitale britannica, a Parigi, Saint Tropez e Abu Dhabi, accusandolo di averle usate come "giocattoli" per il suo piacere in un clima fatto anche di minacce e di allusioni a telecamere piazzate per spiarle.

Al Fayed era già stato accusato per fatti simili dalla polizia inglese, che aveva aperto un'indagine nei suoi confronti per stupro nel 2015 ma non era mai stato formalmente incriminato. Se la via penale è preclusa dopo la scomparsa del magnate, quattordici delle donne ascoltate dall'emittente hanno recentemente intentato una causa civile contro Harrods per danni e altre si preparano a farlo. L'attuale dirigenza dei magazzini ha dichiarato di essere "sconcertata" per quanto emerso e si è scusata, anche se appare molto probabile a fronte della vastità dello scandalo che vi saranno forme di indennizzi alle vittime.