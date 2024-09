Fontane di lava e gas vulcanici tornano a scatenarsi alle Hawaii. Il Kilauea, uno dei vulcani più attivi al mondo, ha ricominciato a eruttare nella notte di domenica 15 settembre. In una zona lontana dieci chilometri dalla strada più vicina, nel Parco Nazionale dell’arcipelago americano, le attività del Kilauea sono proseguite per diverse ore, fino a intensificarsi nella giornata di martedì 17. Un gruppo di scienziati è accorso sul posto per raccogliere la lava, che ha raggiunto i nove metri d’altezza, e analizzarla in laboratorio. I geologi hanno anche registrato diverse immagini dall’elicottero con cui hanno sorvolato la zona. Dopo la ricognizione, è stata segnalata la formazione di alcune fessure e colate di magma liquido sul fondo del cratere Napau.