“Ho guardato e ho visto che era un serpente" ha raccontato in un'intervista trasmessa dai media thailandesi. La donna ha aggiunto di aver cercato di combattere il pitone e di aver chiesto aiuto, ma nessuno l’ha sentita. Ha poi afferrato la testa del serpente per indurlo a lasciarla andare, ma quello ha continuato a strangolarla.

La polizia è stata affiancata dai membri della She Poh Tek Tung foundation, un’organizzazione di soccorso, e Arom è stata trasportata in ospedale per le cure.

“Probabilmente stava venendo strangolata per un po', perché la sua pelle era pallida - ha spiegato al The Guardian -. Era un pitone, uno grande. Ho visto un morso sulla sua gamba ma sapevo che ce n'erano probabilmente anche altrove".

I dati sugli attacchi

Secondo l'ufficio nazionale per la sicurezza sanitaria del Paese circa 12 mila persone sono state curate per morsi di serpenti e animali velenosi in Thailandia nel 2023, 26 delle quali sono morte proprio a causa di morsi di serpente.

Il mese scorso, nella stessa provincia, un pitone ha morso un uomo ai testicoli mentre era seduto sul WC al secondo piano della sua casa. Ha afferrato il serpente per impedirgli di scappare e lo ha colpito in testa con uno spazzolone finché un vicino non è accorso per aiutarlo.