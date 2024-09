Istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2007, la ricorrenza è un'occasione non solo per promuovere i valori di libertà e rispetto per i diritti umani, ma anche per valutare lo stato della democrazia nel mondo. Secondo i dati più recenti del Democracy Index, il Paese democratico per eccellenza è la Norvegia, mentre quello in cui vige una rigida dittatura è l'Afghanistan. L'Italia è considerata una "democrazia imperfetta"

Oggi, 15 settembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Democrazia . Istituita da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2007, la ricorrenza rappresenta un'occasione non solo per promuovere i valori di libertà, rispetto per i diritti umani ed elezioni a suffragio universale, ma anche per valutare lo stato della democrazia nel mondo. Ogni anno, in occasione della Giornata, viene infatti pubblicato il Democracy Index , un rapporto annuale che classifica le democrazie internazionali tenendo conto di fattori come le elezioni, il pluralismo, il governo, la partecipazione politica dei cittadini e le libertà civili. La classifica più recente, aggiornata al 2023, vede al primo posto - come Paese democratico per eccellenza - la Norvegia, e all'ultimo, tra i regimi dittatoriali, il governo dei talebani in Afghanistan.

La Giornata Internazionale della Democrazia

La ricorrenza rappresenta un'opportunità per rimarcare l'importanza di sostenere la libertà di espressione e lo stato di diritto, proteggendo e promuovendo i diritti umani. Tema dell'edizione 2024 del Democracy Day è l'intelligenza artificiale come strumento di buona governance. Come si legge nel messaggio ufficiale del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “se non controllati, i pericoli posti dall'IA potrebbero avere gravi implicazioni per la democrazia, la pace e la stabilità”. Tuttavia, l'intelligenza artificiale “ha il potenziale per promuovere e migliorare la partecipazione pubblica piena e attiva, l'uguaglianza, la sicurezza e lo sviluppo umano – sottolinea ancora Guterres – Può dare impulso all'istruzione sui processi democratici e dare forma a spazi civici più inclusivi in cui le persone hanno voce in capitolo nelle decisioni e possono chiedere conto a chi decide”. Il messaggio finale per l'edizione 2024 della ricorrenza è “L'intelligenza artificiale dve servire l'umanità in modo equo e sicuro”, specifica ancora il segretario generale dell'Onu.

Il Democracy Index

Il Democracy Index è un rapporto annuale che, stilato dall'Economist Intelligence Unit, classifica i Paesi in base allo stato della loro democrazia. Gli Stati che ottengono un punteggio da 8,01 a 10 su 10 sono considerati “democrazie complete”, mentre quelli che rientrano nel range 6,01-8,01 sono valutati come “democrazie imperfette”. I Paesi con un punteggio inferiore a 6,01 non sono considerati democrazie.