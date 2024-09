Nicaragua, revocata la cittadinanza a 135 prigionieri politici

Si tratta di alcuni oppositori al governo, scarcerati ed espulsi dal Paese. Gli Usa avevano chiesto il loro rilascio per motivi umanitari

Il governo del Nicaragua ha tolto la nazionalità a 135 prigionieri politici. Accusati di crimini contro “sovranità, indipendenza e autodeterminazione del popolo nicaraguense”, sono stati rilasciati la scorsa settimana ed espulsi dal Paese. La corte suprema del Nicaragua ha anche dichiarato che è stata disposta la confisca dei loro beni per compensare i danni causati dalle loro attività criminali.

L'intervento di Washington

Tra i prigionieri, deportati in Guatemala, tredici sono membri dell’organizzazione missionaria texana Mountain Gateway, laici cattolici e studenti, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. La Casa bianca, infatti, aveva chiesto al Nicaragua di rilasciare i detenuti per motivi umanitari.

Contro gli oppositori politici

Nel 2023 un altro esodo di massa di prigionieri politici aveva avuto luogo in Nicaragua: 222 prigionieri – tra cui i principali oppositori al governo di Daniel Ortega – erano stati trasferiti negli Usa e privati della cittadinanza. Complessivamente solo oltre 450 i dissidenti colpiti dalla campagna di repressione del leader sandinista, lanciata all'indomani delle proteste anti-governative nel 2018. Tra le realtà colpite anche ong, associazioni cattoliche, organizzazioni senza scopo di lucro.