Portogallo, grave incendio in una zona boschiva alle porte di Lisbona

Grave incendio alle porte di Lisbona. Sul posto sono intervenuti circa 220 vigili del fuoco, 70 vetture e una dozzina di aeronavi. L'incendio è divampato intorno alle 13:00 (ora locale) in una zona boschiva, ma molto vicina a due aree residenziali della cittadina di Amora, nel comune di Seixal, che appartiene all'area metropolitana di Lisbona. Paura anche per alcuni centri urbani vicini, ma densamente popolati, a causa delle forti raffiche di vento (fino a 75 Km/h) per cui il servizio metereologico aveva già emanato un'allerta gialla.