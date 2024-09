Regno Unito, i mondiali di Hobby horse con cavalli giocattolo. FOTO

Si tratta di uno "sport" secolare che ha origine in Finlandia, ma è molto apprezzato nel Regno Unito. Consiste in gare di equitazione con cavalli giocattolo, e vede coinvolti soprattutto giovanissimi appassionati. Martedì nel Regno Unito si sono tenuti i mondiali, al Bury Farm Equestrian Centre a Leighton Buzzard, nel nord di Londra. La popolarità di questa disciplina è in aumento, soprattutto dopo il Covid. Le prestazioni includono il trotto, il galoppo, il cantering sui cavalli, il salto e il dressage