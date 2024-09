Il processo

Weinstein proprio in questi giorni avrebbe dovuto presentarsi in tribunale, in virtù del fatto che i pubblici ministeri vogliono sottoporre nuove prove ad una giuria popolare di New York con l'intento di far scattare una nuova incriminazione contro di lui per reati sessuali, come riferito dalla stessa ABC. Weinstein, che ha negato di aver avuto rapporti sessuali non consensuali con chiunque, è stato dichiarato colpevole di stupro nel febbraio 2020. La Corte d'appello di New York ha annullato la condanna ad aprile, con il nuovo processo che si dovrebbe svolgere a breve proprio dopo l’annullamento della prima sentenza che quattro anni fa aveva condannato l'ex re di Hollywood a 23 anni di prigione per reati sessuali. Weinstein soffre di diabete, ipertensione, stenosi spinale, liquido nel cuore e nei polmoni e ha contratto di recente il Covid oltre che una polmonite bilaterale.