Soffia un vento carico di fumo a San Paolo, dove i cittadini segnalano "un'aria irrespirabile". Neanche la più grande megalopoli del Paese, dove vivono 27 milioni persone, è al riparo dai risultati della siccità che ha colpito il Brasile: il fumo prodotto dagli incendi in Amazzonia, trasportati dal vento per centinaia di chilometri, passano anche per le principali città e quindi San Paolo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasilia.

Sono 1400 le città brasiliane colpite a livelli "estremi o gravi". Si parla di quasi un quarto dei comuni della nazione, secondo il Centro nazionale per il monitoraggio e l'allarme dei disastri naturali (Cemaden), che sottolinea anche come il clima più secco abbia accelerato la diffusione degli incendi, minacciando biomi importanti come l'Amazzonia, il Pantanal e il Cerrado.