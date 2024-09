Ha scatenato molte polemiche, in Germania, la scelta di un escursionista di scalare lo Zugspitze, la montagna più alta del Paese (2962 metri) nelle Alpi Calcaree Nordtirolesi, con ai piedi un paio di sandali Birkenstock. Un’esperienza oltre i limiti di sicurezza, che ha suscitato critiche e sfottò.

Il video virale

Mentre il turista si avventurava sulla via ferrata e si arrampicava su scale e rocce senza scarpe tecniche, i presenti lo immortalavano con foto e video. Una delle clip è diventata virale dopo essere stata pubblicata su Facebook da una guida turistica. "È davvero bello vedere come le persone vanno in giro. Niente ti sorprende più", ironizza l’accompagnatore nella descrizione del post. Lo segue Reinhold Messner, storico veterano dell’alpinismo: “È semplicemente stupido – riporta il tabloid tedesco Bild -. Non sono veri alpinisti. Ognuno è responsabile della propria vita. Se succede qualcosa, il soccorso alpino viene messo in difficoltà. Forse voleva solo provocare”.

Le critiche

Lo stesso Joachim Herrmann, ministro dell'Interno e dello sport bavarese, ha ricordato come la maggior parte degli incidenti alpini avvenga di solito sullo Zugspitze, anche se "la stagione escursionistica principale deve ancora arrivare". Nel 2024 sono morte 35 persone, l’anno precedente 41. Tra i commenti in tanti hanno criticato la scelta delle scarpe, definita “sprovveduta” e “pericolosa”. Una dimostrazione di come “le persone possano essere equipaggiate in maniera del tutto sbagliata durante una scalata”. Qualcuno, però, ha provato a prendere il video con goliardia, invitando gli altri utenti alla moderazione: “Non c’è niente come le care vecchie Birkenstock. Di sicuro queste hanno la suola in Vibram”.