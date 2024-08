Egitto, lite in un hotel a Taba. Feriti tre turisti arabo-israeliani

Una lite in un hotel a Taba, località in Egitto al confine con Israele, è degenerata in uno scontro nel quale sono rimasti feriti in quattro, tra cui un lavoratore egiziano e tre turisti arabo-israeliani. Lo riferisce al Arabiya che cita una "fonte egiziana informata" secondo la quale non c'è stato alcun accoltellamento, né morti. All'origine della rissa, ci sarebbe stato il mancato pagamento di servizi da parte dei turisti. Ci sarebbero "tre feriti fra i turisti" e "ferito anche il lavoratore" della struttura. Quest'ultimo verserebbe in "condizioni molto gravi". I media israeliani avevano inizialmente riferito di un'aggressione con coltello in cui almeno 6 israeliani erano rimasti feriti.