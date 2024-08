Charlie Hebdo, la Madonna con il vaiolo delle scimmie: la polemica

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

I cattolici contro Charlie Hebdo

A criticare aspramente la vignetta satirica, accompagnata dalla scritta “Vaiolo delle scimmie: prima comparsa del virus in Europa”, è stata anche la Tribune Chrétien che, oltre ad aver parlato di “incitamento gratuito all'odio verso i cattolici di Francia”, ha lanciato anche una petizione per richiedere il ritiro della caricatura, firmata da quasi 25mila persone. Anche il vescovo di Bayonne, Marc Aillet, si è scagliato contro la vignetta scrivendo su X che “la libertà di espressione non può giustificare una caricatura così abietta”.