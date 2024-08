Meta, Zuckerberg: “Pressioni dalla Casa Bianca sui contenuti Covid”

Il Ceo di Meta ha rivelato in una lettera alla Commissione Giustizia della Camera Usa che nel 2021 l'amministrazione Biden avrebbe fatto pressioni su Meta per censurare contenuti sul Covid-19, inclusi post satirici

Mark Zuckerberg , presidente e Ceo di Meta, ha rivelato presunte pressioni da parte della Casa Bianca per limitare alcuni contenuti sulla pandemia di Covid-19. Come riporta la Cnn, in una lettera indirizzata alla commissione Giustizia della Camera Usa, il Ceo di Meta ha affermato che nel 2021 i suoi team sono stati "pressati" dall'amministrazione Biden per censurare post riguardanti la pandemia, inclusi quelli di satira.

Meta pronta a reagire se dovessero ripresentarsi pressioni



"Nel 2021, alti funzionari dell'amministrazione Biden, tra cui la Casa Bianca, hanno ripetutamente fatto pressione sui nostri team per mesi affinché censurassero determinati contenuti sul Covid 19, tra cui umorismo e satira, e hanno espresso molta frustrazione nei confronti dei nostri team quando non eravamo d'accordo", ha riferito Zuckerberg. Nella sua lettera alla commissione giudiziaria, il Ceo di Meta ha dichiarato che le pressioni ricevute nel 2021 erano "sbagliate" e ha ammesso di "rimpiangere" che la sua azienda non sia stata più schietta nel contrastarle. "Come ho detto ai nostri team all'epoca, sono fermamente convinto che non dovremmo compromettere i nostri standard di contenuto a causa delle pressioni di qualsiasi amministrazione in entrambe le direzioni, e siamo pronti a reagire se qualcosa del genere dovesse accadere di nuovo", ha sottolineato Zuckerberg.



