Women's Equality Day, cos'è e perché si festeggia il 26 agosto

Il Women's Equality Day commemora la ratifica del diciannovesimo emendamento della Costituzione Usa, che garantì il diritto di voto alle donne. Questa giornata ricorda le sfide affrontate e i progressi ottenuti dai movimenti che si battevano per i diritti delle donne e sottolinea l'importanza di continuare a lottare per la parità di genere ascolta articolo

Il diritto di voto senza discriminazioni di genere è una conquista relativamente recente, spesso però data per scontata. Negli Stati Uniti, le donne ottennero questo diritto solo nel 1920, con la ratifica del diciannovesimo emendamento della Costituzione, adottato il 26 agosto. Per questo, ogni anno, in questa data si celebra il Women's Equality Day, istituito nel 1971 su iniziativa della rappresentante del Congresso Bella Abzug.



La ratifica del diciannovesimo emendamento

Il diciannovesimo emendamento fu ratificato il 18 agosto 1920, ma fu ufficialmente promulgato il 26 agosto, dopo la certificazione tramite una maggioranza di due terzi degli Stati. Il Women's Equality Day ricorda le sfide affrontate dalle donne americane nella lotta per i propri diritti e i progressi fatti, ma sottolinea anche l'importanza di continuare a lottare per la parità di genere. Il testo dell'emendamento recita: “Il diritto di voto dei cittadini non può essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da alcuno Stato a causa del sesso”.

Un passo importante per i diritti delle donne

La ratifica dell’emendamento fu il risultato di decenni di impegno da parte dei movimenti che si battevano per i diritti delle donne. All'inizio del XIX secolo, le donne americane, che in genere non potevano ereditare proprietà e guadagnavano la metà degli uomini, iniziarono a organizzarsi per ottenere diritti politici e rappresentanza. leggi anche Afghanistan, apartheid di genere contro le donne. Pangea: indigniamoci