Oltre il 60% delle ragazze ha paura dei mezzi pubblici la sera

Per il 60% delle ragazze tra i 16 e i 25 anni è diventata una seria fonte di preoccupazione il modo in cui si devono vestire per uscire, l’idea di camminare per strada o prendere i mezzi di sera.

È un dato triste, inquietante, rivelato da un’indagine di Eumetra realizzata per conto di Telefono donna Italia, presentata al centro congressi di Fondazione Cariplo a Milano, che l'ha sostenuta. "Credo che la nostra ricerca offra un quadro per certi versi allarmante sui giovani e il tema della violenza", ha detto Renato Mannheimer, di Eumetra. "I dati della ricerca confortano almeno per il fatto che i giovani conoscono il problema delle forme del maltrattamento e hanno imparato anche le contromisure", afferma Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna.