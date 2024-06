Imbrattata di vernice rossa la scalinata di Trinità dei Monti a Roma, in piazza di Spagna. Un blitz messo in atto da alcune attiviste contro i femminicidi del movimento Bruciamo tutto: esposto anche uno striscione e gettato dei volantini con i nomi delle donne uccise dal femminicidio di Giulia Cecchettin ad oggi. L’azione delle attiviste è iniziata intorno alle 10 di questa mattina. A raccontare tutta l’organizzazione e a ricostruire quanto accaduto è lo stesso movimento: “Sei attivistə arrivano in Piazza di Spagna sulla parte alta delle scale, quattro di loro si fermano a quell'altezza - si legge in una nota di Bruciamo tutto - Una di queste urla, attirando l'attenzione sull'azione, un altrə attivista, nel frattempo, srotola lo striscione di Bruciamo Tutto e lo striscione con la data del prossimo incontro. Le altre due, insieme all'altra coppia collocata più in basso sulla scalinata, versano del colore rosso per bambinə a cascata sulle scale e sparge sulla scalinata fogli di carta con sopra i nomi delle vittime di femminicidio in Italia da Giulia Cecchettin a oggi. Mentre il colore cola giù per le scale, le attivistə ci si sporcano le mani e spargono le impronte sui lati della scalinata". Le pattuglie della polizia sono intervenute per fermare il blitz e il personale della Sovrintendenza è stato subito chiamato per la pulizia e la valutazione di eventuali danni arrecati al monumento.