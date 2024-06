Cagliari, marito uccide moglie a coltellate: scena muta davanti al gip

Il 77enne Luciano Hellies si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'omicidio è avvenuto dopo una lite scoppiata giovedì notte dopo che la moglie, 59 anni, era rientrata tardi a casa ascolta articolo

Luciano Hellies, 77 anni, il cagliaritano che la sera di giovedì 20 giugno ha ucciso la moglie Ignazia Tumatis, 59 anni, con una decina di coltellate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pensionato è apparso davanti al giudice per le indagini preliminari che ha confermato la custodia cautelare nel carcere di Uta. L’accusa per Hellies è di omicidio volontario.

Non sopportava le nuove abitudini della moglie Il quadro emerso dalle indagini è quello di un lungo matrimonio segnato da quasi vent’anni di differenza d’età tra i due coniugi, quattro figlie, la più grande di 39 anni, e nipoti, un rapporto che da tempo non funzionava più. Gli ultimi due anni vissuti da separati in casa, solo pranzi e cene consumati insieme. Nell’ultimo periodo, le nuove abitudini acquisite da Tumatis: uscire più spesso, fare sport, coltivare interessi al di fuori della famiglia e delle mura domestiche. Hellies, come ha dichiarato alla polizia dopo l’arresto, non riusciva ad accettare questa nuova versione della moglie, più giovane di lui. vedi anche Femminicidio ad Arezzo, 72enne malata uccisa in casa dal marito

La dinamica dell'omicidio Giovedì notte, quando la donna è rientrata in ritardo rispetto al solito nella loro abitazione nel quartiere San Michele di Cagliari, Hellies le ha rivolto delle rimostranze cui lei avrebbe risposto con una smorfia: "Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più", avrebbe riferito il 77enne, attaccandola con un coltello da cucina e uccidendola. Prima dell’intervento della polizia, Hellies ha telefonato a una delle figlie confessando: "Ho ucciso la mamma". All'arrivo dei soccorritori la 59enne era ormai morta.