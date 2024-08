Anthony Fauci colpito dal virus West Nile, in ripresa dopo il ricovero

L'immunologo americano, proprio a causa dell'infezione, è stato ricoverato in ospedale per 6 giorni. Ora però sta meglio e sta affrontando la sua convalescenza tra le mura domestiche

L'immunologo americano Anthony Fauci è stato colpito dal virus West Nile e proprio a causa dell'infezione è stato ricoverato in ospedale per 6 giorni. Ora però sta meglio e sta affrontando la convalescenza a casa. Lo ha comunicato un portavoce a diversi media internazionali. L'ex capo del National Institute of Allergy and Infectious Disease (Niaid), 83 anni, dovrebbe riprendersi completamente dall'infezione, è stato confermato. L'immunologo ha avuto febbre, brividi, grave affaticamento e ha lasciato l'ospedale già tre giorni fa.