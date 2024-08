Russia, rivolta in carcere Volgograd: un morto e guardie in ostaggio

Secondo le informazioni citate dall'agenzia Tass, sarebbe in corso un’operazione delle forze speciali per liberare gli ostaggi e ripristinare l’ordine all'interno della colonia penale che ospita 1.200 persone

Una rivolta di detenuti è in corso in una colonia penale russa della regione di Volgograd, dove sono stati presi degli ostaggi. A riferirlo sono le agenzie di Mosca, secondo cui almeno una guardia penitenziaria sarebbe rimasta uccisa negli scontri, come confermato da un responsabile dei servizi d'emergenza.

In corso operazione delle forze speciali

Immagini non verificate, condivise dai canali Telegram russi, mostrerebbero alcuni prigionieri negli uffici della colonia, con a terra alcune guardie insanguinate. In base alle informazioni dell'agenzia Tass, sarebbe in corso un’operazione delle forze speciali per liberare gli ostaggi e ripristinare l’ordine. La colonia ospita oltre 1.200 persone.