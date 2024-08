Incendio a Somerset House a Londra, 100 pompieri sul posto

Un rogo è divamapato nel celebre edificio londinese, una casa nobiliare trasformata in museo e centro per diversi eventi culturali. Le fiamme stanno interessando parte del tetto della struttura

Un incendio è divampato nella celebre Somerset House di Londra sullo Strand, una casa nobiliare trasformata in museo e centro per diversi eventi culturali. Le fiamme stanno interessando parte del tetto dell'edificio. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza, secondo cui sono stati mobilitati circa 100 vigili del fuoco e 15 autopompe. "Somerset House è attualmente chiusa a causa di un incendio scoppiato in una piccola parte dell'edificio. Tutto il personale e il pubblico sono al sicuro e il sito è chiuso. I vigili del fuoco di Londra sono arrivati ​​rapidamente e stiamo lavorando a stretto contatto con loro per controllare la diffusione dell'incendio". Questo quanto riferisce l'account ufficiale di X della struttura.

Spessi pennacchi di fumo

Come emerso da diverse riprese dal centro di Londra, postate sui social, si sono notati spessi pennacchi di fumo alzarsi sopra l'edificio, che si estende per circa 180 metri lungo le rive del fiume Tamigi. Il cortile del palazzo, inaugurato nel 1796, ospita concerti in estate e una famosa pista di pattinaggio sul ghiaccio in inverno. E' anche apparso in due film di James Bond, ie nell'horror di Tim Burton "Sleepy Hollow".