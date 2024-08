Miss Sudafrica, la prima reginetta sorda a partecipare a Miss Universo

La storia

All’età di un anno perde l'udito. E solo l'anno dopo, grazie a una raccolta fondi organizzata da amici e parenti, riesce ad avere un impianto cocleare che le permette di percepire suoni. Ci sono voluti due anni di logopedia e un percorso mirato per pronunciare le sue prime quattro parole mentre guarda il cielo: Kyk daar, wit wolke, ovvero “guarda là, nuvole bianche”. Oggi vorrebbe restituire alla comunità quello che le è stato donato e che "mi ha cambiato la vita. Sono qui per sostenere le cause che contano per i sudafricani e per creare uno spazio in cui tutti possano brillare nel loro modo unico e meraviglioso. Sono profondamente grata per questa opportunità e mi impegno a usarla per affrontare i problemi che riguardano le nostre comunità, lavorando con il governo, le aziende del Sudafrica e chiunque sia in grado e disposto a fare la propria parte”.