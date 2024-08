Paralimpiadi 2024, Veronica Yoko Plebani: "Il nostro corpo siamo noi"

A 15 anni la sua vita è stata stravolta da una meningite fulminante,“un momento complicato e trasformativo”, che però l’ha portata a percorrere strade inattese, come quattro Giochi Paralimpici. Canoista, snowboarder e triatleta, Plebani è anche paladina della body positive e testimonial di brand di moda, con le idee chiare in tema di corpi e barriere: “Come atleta con disabilità non sono mai stata discriminata, in quanto donna sì”. L’abbiamo intervistata mentre si prepara per Parigi