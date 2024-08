Banksy, a Londra compare un gatto. Ecco la sesta opera dello zoo

Quella annunciata oggi è la sesta opera della serie incentrata sugli animali, con cui Banksy ha deliziato i suoi seguaci per tutta la settimana. La serie, iniziata con una capra a Kew Green, include anche elefanti e scimmie dipinti in vari quartieri della città. Una delle sue creazioni recenti, un lupo su un'antenna parabolica, è stata rubata un'ora dopo la sua comparsa

Banksy, il più celebre street artist del mondo, ha “rivendicato” la paternità della sesta opera apparsa questa settimana nella capitale britannica, come parte della serie già denominata “London Zoo”. L’ultima arrivata è la sagoma di un gatto nero. L’artista, la cui vera identità rimane sconosciuta, ha pubblicato su Instagram una foto dell'opera, senza alcun commento, dove il felino appare su un cartellone fatiscente nel quartiere di Cricklewood, a nord-ovest di Londra. Questo è il sesto lavoro di una serie incentrata sugli animali con cui Banksy ha deliziato i suoi seguaci per tutta la settimana.

Rubata una delle precedenti opere della serie



Ieri, nel quartiere di Walthamstow, sopra il ristorante Bonners Fish Bar, famoso per il "fish and chips", Banksy ha dipinto due pellicani che catturano una coppia di pesci, uno dei quali è integrato nell'insegna del locale. In precedenza, l'artista aveva creato l'immagine di un lupo che ulula all'interno di un'antenna parabolica a Peckham, nella parte sud-orientale di Londra. Tuttavia, quest'opera è stata rubata un'ora dopo la sua pubblicazione sui social network, giovedì. Un gruppo di uomini incappucciati è salito sul tetto del negozio con una scala, ha smontato l'antenna parabolica e ha corso lungo il viale con la creazione di Banksy davanti allo sguardo incredulo dei passanti.



La serie "London Zoo"



La serie "London Zoo" è iniziata lunedì a Kew Green, nel quartiere di Richmond, situato a sud-ovest di Londra, con un’opera che raffigura una capra in cima a una sorta di precipizio da cui cadono diverse rocce mentre una vera telecamera di sorveglianza è puntata su di lei. A questo primo lavoro hanno fatto seguito due elefanti che sbirciano da una finestra a Chelsea e tre scimmie appese a un ponte vicino al mercato di Brick Lane, in una stazione della metropolitana. Banksy è noto per affrontare temi sociali, politici e ambientali attraverso la sua street art in varie parti del mondo, e le sue opere sono molto ricercate, raggiungendo cifre di decine di milioni di euro nelle aste.





