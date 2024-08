Banksy, a Londra compaiono i pellicani. Ecco la quinta opera dello zoo

Dopo scimpanzé, capre, elefanti e lupi ecco la nuova opera dello street artist britannico: una nuova specie animale al giorno per la collezione che ormai i cittadini hanno ribattezzato come London Zoo. La polizia intanto continua a indagare sul furto della quarta opera avvenuto ieri: la parabola sulla quale era raffigurato un lupo che ulula alla luna è stata portata via da tre ladri che sono scappati indisturbati