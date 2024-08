Londra, rubata opera di Banksy appena installata: il furto in video

Si tratta di uno stencil nero che rappresenta un lupo che ulula, realizzato su un'antenna parabolica in cima a un tetto. In un filmato diffuso sui social si vedono due ragazzi incappucciati che smontano l'antenna e portano via l'opera tra lo stupore dei passanti

Non è rimasta esposta nemmeno un'ora l'ultima opera di Banksy, prima di essere rubata. L'opera dello sconosciuto artista rappresentava un lupo stilizzato che ulula alla luna, dipinto su una parabola satellitare, apparsa sul tetto di un negozio di Rye Lane, nel quartiere di Peckham, nel sud di Londra. Non è la prima volta che, in nemmeno sessanta minuti, le realizzazioni di Banksy vengono rubate.

Il video

Nelle immagini che circolano in rete si vedono due uomini, uno in tuta e l'altro con dei pantaloncini corti ma entrambi a volto coperto, che provvedono a smontare la parabola per poi scappare con l'opera. La polizia ha confermato che le indagini sono in corso e che, al momento, per il furto non è stato effettuato alcun arresto.