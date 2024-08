Chicago, donna muore incastrata in rullo bagagli all'aeroporto O'Hare

L'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro dello scalo statunitense ha dichiarato che la vittima non risulta essere un'impiegata dell'aeroporto. La zona è stata dichiarata scena del crimine e il dipartimento di polizia sta indagando

Una donna è stata trovata morta, incastrata in un macchinario del deposito bagagli dell'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago. Larry Langford, portavoce del Chicago Fire Department, ha detto che i pompieri sono stati chiamati all'aeroporto intorno alle 7.45 di ieri mattina per la segnalazione di una persona incastrata in un macchinario usato per spostare i bagagli. La polizia ha dichiarato che la vittima aveva 57 anni, ma non ha ancora reso noto le sue generalità.

Il ritrovamento

Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, la donna è stata trovata intrappolata in un nastro trasportatore nel Terminal 5 (il terminal internazionale) e sarebbe morta sul colpo. È stata trovata su un pezzo di equipaggiamento che viene utilizzato per spostare i bagagli. La polizia ha affermato che i filmati di sorveglianza della zona hanno mostrato la vittima "entrare in un'area riservata non occupata alle 2.27 del mattino". L'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro dello scalo statunitense ha dichiarato che la 57enne non risulta essere un'impiegata dell'aeroporto. La zona è stata dichiarata scena del crimine e il dipartimento di polizia di Chicago sta indagando.