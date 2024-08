Brasile, aereo precipita a San Paolo: morti tutti i 62 passeggeri

Il velivolo era un bimotore ATR-72-500 della compagnia aerea Voepass che viaggiava dalla città di Cascavel a San Paolo. Alcuni edifici residenziali sono stati travolti dall'aereo, precipitato in via João Edueta dopo aver perso circa 5 chilometri di altitudine in meno di 2 minuti

Strage in volo in Brasile, dove un aereo passeggeri è precipitato su un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Come riferiscono le autorità municipali, nessuna delle 62 persone a bordo è sopravvissuta. Secondo la Voepass Linhas Aéreas, compagnia proprietaria del velivolo, si tratta di un aereo passeggeri turboelica modello ATR-72 con una capacità di 68 passeggeri: a bordo, secondo la televisione Globonews, c’erano 62 persone tra cui 58 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Il volo era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San Paolo).

Edifici residenziali travolti

La Polizia militare, vigili del fuoco e protezione civile hanno inviato numerosi uomini e mezzi sul posto. Fonti dell'aeroporto di San Paolo hanno fatto sapere a Globonews che l'aereo era un bimotore ATR-72-500 della compagnia aerea Voepass. I dati del portale FlightRadar24 mostrano che l'aereo, partito alle 11:56 ora locale è precipitato alle 13:22. Un minuto prima dello schianto l'aereo si trovava a un'altitudine di 17.200 piedi. L'orario di arrivo previsto a Guarulhos era alle 13:30, l'incidente sarebbe dunque avvenuto in fase di atterraggio. Numerosi video pubblicati su internet dai residenti - e ripresi dai media - mostrano l'aereo cadere a picco nella regione collinare a pochi chilometri dalla città di Campinas ed essere immediatamente avvolto dalle fiamme. Anche alcuni edifici residenziali sono stati travolti dall'aereo, come riferisce la protezione civile giunta sul posto: stando alle prime informazioni nessun residente sarebbe rimasto ferito. Il velivolo è precipitato in via João Edueta all'interno di un condominio residenziale, dopo aver perso circa 5 chilometri di altitudine in meno di 2 minuti.