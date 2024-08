Il figlio dell'ex giocatore del Milan Serginho è morto a 20 anni

Tremendo lutto per l'ex giocatore brasiliano del Milan Serginho. Come si legge in un post del club rossonero, nelle scorse ore è morto in Brasile il figlio 20enne Diego. Sui social il Milan si è stretto attorno al suo ex numero 27: "Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori". Non si conoscono le cause della morte, ma in rete sono migliaia i messaggi di affetto e vicinanza arrivati all'ex giocatore e alla sua famiglia.