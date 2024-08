Anti-razzisti in piazza in Gran Bretagna in risposta all'ultradestra

Non si fermano le violenze e le proteste in Gran Bretagna. Anche oggi migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le oltre 100 manifestazioni che l'estrema destra sta organizzando presso centri per l'immigrazione, studi legali e associazioni di beneficenza. I disordini nel Paese sono iniziati dopo l’uccisione, lo scorso 29 luglio a Southport (Liverpool), di tre bambine in una scuola di danza per mano di un 17enne. Subito dopo la strage, nonostante l’assenza di prove circa i legami tra l’aggressore e l’estremismo islamico, gruppi xenofobi hanno iniziato a prendere di mira le moschee.

Ultra-destra contro centri per migranti

Da questa mattina migliaia di poliziotti si sono preparati in divisa antisommossa per affrontare quello che la stampa britannica aveva già ribattezzato come il "big day" (grande giorno) dei disordini nelle strade del Paese. I gruppi di ultradestra avevano fissato la sera di oggi, mercoledì 7 agosto, come data per colpire in più di 30 località, prendendo di mira soprattutto i centri per i migranti. Per contrastare questi attacchi programmati dall’estrema destra, gruppi di anti-razzisti hanno organizzato delle contro-proteste. Come riportano i media locali, in centinaia si sono radunati a Bristol in seguito agli scontri avvenuti nel fine settimana tra manifestanti anti-immigrazione, contro-manifestanti e polizia. A Liverpool centinaia di persone hanno formato uno scudo umano attorno a una chiesa presa di mira per il suo centro di consulenza sull'immigrazione. A Brighton, i pochi manifestanti anti-immigrazione radunati fuori da uno studio legale erano così in inferiorità numerica rispetto ai contro-manifestanti che la polizia locale ha circondato i manifestanti anti-immigrazione per proteggerli. Al momento non si registrano disordini o episodi di violenza. A Walthamstow, nella zona est di Londra, folle di manifestanti antirazzisti si sono radunate nelle strade, tenendo cartelli con la scritta "EDL (English Defence League) Not Welcome in Walthamstow" e "No Room for Racism".