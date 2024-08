Scegliere bene il suo vicepresidente è cruciale per Kamala Harris. Soprattutto ora che i sondaggi la danno testa a testa con Donald Trump negli stati in bilico e in vantaggio di un punto a livello nazionale. Un trend inverso per i democratici rispetto a quando il candidato era Joe Biden. La scelta del numero due per Kamala Harris diventa ancora più importante ora che il vice di Trump, J.D. Vance, è nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni infelici che hanno portato molti repubblicani a non escludere la possibilità che possa essere sostituito. Il vicepresidente non pesa sulla vittoria, "chi vota lo fa per me", ha detto il tycoon nel tentativo di smorzare le tensioni ma su Vance le polemiche non si placano