Venezuela, Ue non riconosce vittoria di Maduro e risultati del voto

I risultati del voto per le presidenziali in Venezuela "non possono essere riconosciuti", secondo l'Ue. In un comunicato datato 4 agosto del Consiglio europeo, nel quale si chiede una "verifica indipendente", si sottolinea che "in mancanza di prove per sostenerli, i risultati pubblicati il 2 agosto dal Consiglio elettorale nazionale" del Venezuela "non possono essere riconosciuti". Nel Paese, intanto, continuano i disordini e gli arresti.