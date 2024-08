Nel frattempo l'opposizione venezuelana ha denunciato un tentativo di sequestro di uno dei suoi volontari, in campo il 28 luglio, da parte di "soggetti armati" che hanno circondato la sua abitazione durante le manifestazioni organizzate ieri per contestare i risultati elettorali. "Individui non identificati vogliono sequestrare David Gelder, componente del nostro staff elettorale", ha segnalato via X il partito Vente Venezuela, aggiungendo che abitanti della zona "si sono mobilitati per impedire" il rapimento