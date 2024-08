Circola da giorni sul web l'immagine di un bacio molto affettuoso fra il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e la ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra. Risale al post cerimonia inaugurale di Parigi 2024 e ormai da una settimana il controverso scatto continua a far scrivere i periodici e a provocare reazioni di ogni tipo sui social. Nello scatto, si vede la Oudéa-Castéra abbracciare il presidente subito dopo la conclusione della cerimonia - che da mesi teneva tutti con il fiato sospeso in Francia, soprattutto per i rischi di attentati terroristici - e dargli un bacio un po' troppo affettuoso sul collo, vicino all'orecchio destro. A destra della "coppia", il premier Gabriel Attal che guarda verso la direzione opposta. Controversa ministra dello Sport, ora dimissionaria come tutto il governo, Amélie Oudéa-Castéra si era già attirata polemiche e ironie sul web dopo essersi tuffata nella Senna prendendo in velocità la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Le foto la immortalavano con una specie di muta integrale e una cuffia fissata sui capelli. Mentre si avvicinava al bordo della banchina della Senna per tuffarsi, la ministra era però goffamente scivolata davanti alle telecamere ma non aveva rinunciato a tuffarsi e a farsi riprendere per immortalare qualche bracciata a stile libero nel fiume.