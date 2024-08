Iran chiude lo spazio aereo, Teheran verso attacco a Israele. LIVE

L'Iran avrebbe chiuso fino alle ore 5 italiane il suo spazio aereo e si preparerebbe a colpire Israele, secondo alcuni media della regione. Khamenei ha ordinato di attaccare direttamente lo Stato ebraico, ha riferito ieri in serata il New York Times, dopo che un missile israeliano ha ucciso a Teheran il leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Haniyeh era capo dell'ufficio politico di Hamas dal 2017. Inoltre è stato primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 e capo dell'amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017. L'agenzia di stampa palestinese Wafa e l'emittente araba Al Jazeera affermano che almeno 11 persone sono state uccise e diverse altre ferite in bombardamenti israeliani che tra ieri sera e stanotte hanno colpito i campi profughi di Nuseirat e di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: