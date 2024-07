Attentato Southport, 39 agenti feriti in scontri con ultradestra

A renderlo noto è la Merseyside Police locale, precisando che i poliziotti hanno dovuto essere medicati sul posto o in ospedale e che otto di loro hanno riportato conseguenze più serie come fratture o lesioni al volto

È di una quarantina di agenti feriti o contusi e di un numero imprecisato di arresti il bilancio degli scontri innescati con la polizia da simpatizzanti dell'ultradestra extraparlamentare britannica, aizzati presumibilmente all'English Defence League, gruppo di matrice islamofoba, a Southport, vicino a Liverpool, in seguito all'accoltellamento da parte di un 17enne in un centro di danza e yoga di diverse bambine: tre delle quali poi morte. A renderlo noto è la Merseyside Police locale, precisando che 39 poliziotti hanno dovuto essere medicati sul posto o in ospedale e che otto di loro hanno riportato conseguenze più serie come fratture o lesioni al volto.

Gli scontri

Tutto è nato quando qualche centinaio di dimostranti ha preso di mira la moschea cittadina di St Luke Road e il parcheggio circostante lanciando pietre, bottiglie incendiarie o altri oggetti. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento di rinforzi di polizia, mentre per le prossime ore, fino almeno a stasera, è stato proclamato nell'area una sorta di stato di allerta temporaneo: con divieto di manifestazione spontanee e poteri rafforzati alle forze dell'ordine su fermi e perquisizioni preventive. La comandante della Merseyside Police, Serena Kennedy, e uno dei suoi vice, Alex Goss, hanno bollato l'accaduto come "nauseante", denunciando la strumentalizzazione degli accoltellamenti di lunedì e dello shock popolare che ne è derivato, alimentata a colpi di "fake news" diffuse da siti, media o influencer di estrema destra sull'identità dell'aggressore: indicato come un immigrato di fede islamica, quando invece - a quanto si è saputo finora - si tratta di un 17enne nato nel Regno Unito da genitori ruandesi non musulmani. E "senza alcun legame conosciuto" con ambienti islamici, come ha ribadito oggi Goss.