Incendi in California, bruciati 140mila ettari di parchi

Il terribile incendio in California ormai da giorni sta letteralmente devastando una vasta area boschiva. Sono più di 141.000 gli ettari di bosco andati ormai in fiamme, e purtroppo il rogo sta anche minacciando la popolazione: in quattro diverse contee sono infatti state disposte evacuazioni. Si tratta di uno dei più grandi mai registrati ed è stato battezzato “Park Fire”. Divampato a poco meno di 150 km da Sacramento, il rogo ha moltiplicato le sue dimensioni in meno di un giorno, interessando le quattro contee di Butte, Plumas, Shasta e Tehama.

Il clima non agevola le operazioni

Al momento migliaia i Vigili del Fuoco stanno cercando di domare le fiamme. Le zone interessate dal rogo, ricoprono una superficie totale, di dimensioni maggiori della città di Los Angeles. E il clima non aiuta: il caldo e il vento rendono difficili gli interventi e permettono al fuoco di dilagare. In base alle ultime informazioni disponibili, sono più di 130 le case dell’area interessata che sono state totalmente distrutte dalle fiamme. (Il video dell'Ansa).