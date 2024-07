Francia, sabotate reti fibra ottica in 6 dipartimenti: Parigi salva

Lo ha reso noto la polizia francese. Nel frattempo, un attivista dell'estrema sinistra è stato arrestato domenica in un sito delle ferrovie francesi Sncf a Oissel (Seine-Maritime) dopo i sabotaggi che venerdì hanno mandato in tilt i treni ad alta velocità Tgv

Le reti in fibra ottica di diversi operatori in sei dipartimenti sono state sabotate in Francia. Lo ha reso noto la polizia francese, chiarendo che Parigi non è stata attaccata.