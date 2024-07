Giappone, allagamenti e inondazioni per forti piogge: 4mila sfollati

Almeno tre persone risultano disperse e 4mila sono state evacuate in Giappone a causa di forti piogge che hanno fatto straripare i fiumi. Le autorità locali nelle prefetture settentrionali di Yamagata e Akita sull'isola principale di Honshu hanno emesso avvisi di evacuazione per oltre 200.000 persone; di queste, almeno 4.000 persone sono state portate nei rifugi. Due fiumi a Yamagata e uno ad Akita hanno rotto gli argini, spazzando via diverse auto, tra cui un veicolo della polizia. "Tre persone, tra cui due agenti di polizia che erano in missione alla ricerca di un uomo scomparso, sono disperse", ha detto un funzionario locale.