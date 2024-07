Petroliera affonda nelle Filippine: un disperso, marea nera in mare

"Siamo riusciti a salvare 16 dei 17 membri dell'equipaggio, uno è disperso", ha detto il ministro dei Trasporti Jaime Bautista. Operazioni in corso per cercare di contenere la fuoriuscita di petrolio

Una petroliera battente bandiera filippina, che trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale, si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di Manila. Lo hanno riferito le autorità filippine, precisando che si sta cercando di contenere una fuoriuscita.

Un disperso, marea nera in mare

"Siamo riusciti a salvare 16 dei 17 membri dell'equipaggio, uno è disperso", ha detto il ministro dei Trasporti Jaime Bautista in un briefing. Forti venti e onde alte stanno ostacolando gli sforzi di risposta, ha detto Bautista. La nave è affondata nella baia di Manila, a quasi sette chilometri (4,3 miglia) al largo del comune di Limay, nella provincia di Bataan, vicino alla capitale, nelle prime ore del mattino. La MT Terra Nova "si è capovolta e alla fine si è immersa", ha detto in un rapporto la guardia costiera filippina. La guardia costiera ha detto che sta indagando "se ci fosse una perturbazione meteorologica nella zona quando si è verificato l'incidente. È stata rilevata una marea nera e il personale di protezione dell'ambiente marino si è mobilitato per contribuire a contenerla".