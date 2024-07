Croazia, attacco armato in una casa per anziani: almeno cinque morti

E' successo in astruttura di Daruvar, a 130 km da Zagabria, dove un uomo è entrato per poi aprire il fuoco. Il killer, in un primo momento, è riuscito a fuggire ma è stato poi bloccato ed arrestato dalla polizia locale

Almeno cinque persone sono state uccise in una casa di riposo nella Croazia orientale. Lo ha confermato la televisione di Stato, sottolineando che, in base alle prime notizie in merito, un uomo sarebbe entrato in una casa di riposo di Daruvar, a 130 km da Zagabria, per poi aprire il fuoco. L'uomo, successivamente, è riuscito a fuggire, ma è stato rapidamente arrestato dalla polizia, che per il momento non ha rilasciato altre informazioni.

Tre feriti

Oltre alle persone che hanno perso la vita, ne risultano anche tre ferite. Secondo le prime ricostruzioni, si ritiene che l'uomo, un veterano nato nel 1973, abbia ucciso la madre e che le altre quattro vittime siano altri residenti della casa di riposo e dipendenti. Secondo i media croati, l'aggressore è stato arrestato in un bar non lontano dalla casa di riposo.