Usa 2024, pressioni dem su Biden per il ritiro. Trump sente Zelensky

Non si fermano le indiscrezioni che vedono Joe Biden a un passo dal ritiro per la corsa alla Casa Bianca. Il presidente Usa starebbe studiando una exit strategy, anche alla luce dei sondaggi secondo cui alle presidenziali contro Trump perderebbe "a valanga". Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe rinunciare alla corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca dopo la visita a Washington del premier israeliano Benjamin Netanyahu, atteso per mercoledì al Congresso dove terrà un discorso. L'ipotesi viene avanzata dal New York Times che cita alcuni consiglieri del presidente che considerano i rapporti tesi su Gaza con Netanyahu, atteso lunedì alla Casa Bianca. Biden non vorrebbe presentarsi senza un ruolo al premier israeliano.Le dichiarazioni ufficiali smentiscono però le voci: "Tornerò a fare campagna la settimana prossima", assicura Biden, colpito dal Covid.

La "campagna ombra per Kamala Harris"

Intanto son partite le grandi manovre fra gli alleati di Kamala Harris: una "campagna ombra" con l'obiettivo di assicurare che la vicepresidente sia la prescelta nella corsa alla Casa Bianca. Manovre che però non piacciono all'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, che preferirebbe un processo aperto per scegliere chi prenderà il posto di Joe Biden nel caso in cui il presidente facesse un passo indietro. Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali sarebbe questa l'idea espressa da Pelosi a un gruppo di democratici lo scorso 10 luglio. Secondo Pelosi sarebbe la strada migliore perché così il partito eviterebbe le critiche legate a una rapida incoronazione di Kamala Harris, che rischierebbe di scoraggiare gli elettori.