La Principessa di Dubai annuncia il divorzio dal marito su Instagram

Lifestyle

Viaggi, da Dubai a Roma: le destinazioni più popolari su TripAdvisor

Per il terzo anno consecutivo Dubai è stata incoronata destinazione mondiale numero uno. Londra si posiziona al primo posto in Europa e New York è sul gradino più alto del podio negli Stati Uniti. I vincitori sono stati identificati in base alla qualità e alla quantità di recensioni e valutazioni specifiche per diverse sottocategorie: dagli alloggi ai ristoranti fino ancora alle attività proposte tra l'ottobre del 2022 e il settembre del 2023 a cura di Costanza Ruggeri

BEST OF THE BEST DESTINATIONS/1 DUBAI è stata incoronata la destinazione più popolare al mondo per il terzo anno consecutivo dai TripAdvisor Travellers' Choice Awards. La città degli Emirati Arabi Uniti "è un posto dove se puoi sognarlo puoi realizzarlo, sia che ciò significhi sciare al chiuso, fare surf sulle dune nel deserto o fare zip-lining sopra il centro abitato"

BEST OF THE BEST DESTINATIONS/2 BALI, in Indonesia, porta a casa la medaglia d’argento nella hotlist globale del 2024 come "cartolina vivente". Nella nuova categoria Destinazioni luna di miele di quest'anno, la destinazione occupa il primo posto